Les comics pour l'event Green Lantern The Starbreaker Supremacy

Le mois prochain, DC va lancer un évènement concernant les séries Green Lantern, intitulé The Starbreaker Supremacy. Il sera composé de 6 chapitres, et nous avons les détails pour les 5 premiers. Le premier se trouve dans le Green Lantern #25 qui fera 40 pages, et il y aura une alternance avec l'autre série, Green Lantern Corps. Voici l'ordre donné par le site Bleeding Cool :

GREEN LANTERN #25

Jeremy Adams + Xermanico

Le Green Lantern Corps se précipite vers Gemworld, espérant trouver une gemme particulière qui allumera les nouvelles Batteries Centrales ! Mais il doit battre Starbreaker et ses sbires pour y parvenir, tout en découvrant un secret enfoui dans l'esprit de Keli et un vieil ami retourne sur Oa !

Sortie 23/07

GREEN LANTERN CORPS #7

Jeremy Adams, Morgan Hampton + Fernando Pasarin, Oclair Albert

Avec la Sorrow Lantern allumée, toute l'émotion de l'univers a été aspirée par le Corps des Starbreaker ! Maintenant, un étrange trio de Lanterns non organiques élabore un plan pour ramener le spectre, menant les Corps vers le Source Wall et les secrets qui s'y trouvent !

Sortie 13/08

GREEN LANTERN #26

Jeremy Adams + V. Ken Marion

Comment un Lantern sans émotion peut-il entraîner un dragon émotionnel ? Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir ! Les avatars de l'émotion sont libres, et maintenant notre groupe de Lanterns mène une attaque pour neutraliser le Sorrow Lantern et rendre l'émotion au reste de l'univers ! Mais avec la Starbreaker Supremacy dévorant la puissance des étoiles elles-mêmes, le Corps des Green Lantern doit faire la course contre la montre – ou tout perdre !

Sortie 27/08

GREEN LANTERN CORPS #8

Jeremy Adams, Morgan Hampton + Fernando Pasarin, Oclair Albert

Une course contre les dévoreurs de soleils ! Quatrième partie de Starbreaker Supremacy ! Les Lanterns se précipitent pour devancer les dévoreurs de soleils jusqu'à Oa, tandis que le mystère entourant le gant de Keli devient une menace dangereuse pour les Gardiens !

Sortie 10/09

GREEN LANTERN #27

Jeremy Adams + Xermanico

Leur sacrifice sera-t-il suffisant ?! Cinquième partie de The Starbreaker Supremacy ! À des moments désespérés, des mesures désespérées ! Enrôlant d'anciens ennemis à leur aide, le Green Lantern Corps fait un sacrifice choquant afin de combattre les Sun-Eaters et de sauver l'univers !

Sortie 24/09