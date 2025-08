On vous dit tout sur l'event The Starbreaker Supremacy

En parallèle à ses events plus conséquents, DC Comics a mis en place un event plus secondaire impactant uniquement l'univers des Green Lantern. Intitulé The Starbreaker Supremacy (traduisible par La suprématie du Briseur d'étoiles), il se compose de six numéros et a commencé en juillet 2025 aux Etats-Unis. Voici un recap de l'event.

L'annonce

Il n'y a pas eu d'annonce en grande pompe. Les numéros ont été dévoilés les uns après les autres lors des sollicitations et fin juin 2025, la liste exhaustive desdits numéros a finalement été dévoilée. C'est également à ce moment-là que l'équipe derrière l'event est officialisée : Jeremy Adams au scénario (avec Morgan Hampton suivant la série concernée) et Xermanico, Fernando Pasarin, Oclair Albert et V. Ken Marion au dessin.

L'idée générale

Le cosmos tremble alors qu'une ancienne force revient dévorer les étoiles. Seule la puissance combinée des Green Lanterns peut résister à l'ascension de Starbreaker.

Dans ce crossover explosif, le Corps des Green Lantern affronte l'une de ses menaces les plus terrifiantes à ce jour : Starbreaker, le vampire cosmique qui se nourrit de l'énergie de mondes entiers. Alors que Hal Jordan, John Stewart et le Corps se mobilisent pour arrêter la destruction, les alliances sont mises à rude épreuve et des sacrifices doivent être consentis. Un space opera aux enjeux élevés, des visuels époustouflants et la volonté inébranlable des Lanterns face à l'annihilation cosmique.

Le contenu

L'event est exclustif à l'univers des Green Lantern et tient en six numéros répartis sur deux séries : Green Lantern (Green Lantern #25, Green Lantern #26 et Green Lantern #27) et Green Lantern Corps (Green Lantern Corps #7, Green Lantern Corps #8 et Green Lantern Corps #9). Ils paraîtront aux Etats-Unis entre juillet et octobre 2025.

Ordre de lecture et détail des numéros

GREEN LANTERN #25

Ecrit par Jeremy Adams et dessiné par Xermanico.

Sortie le 23 juillet 2025

Le Green Lantern Corps se précipite vers Gemworld, espérant trouver une gemme particulière qui allumera les nouvelles Batteries Centrales ! Mais il doit battre Starbreaker et ses sbires pour y parvenir, tout en découvrant un secret enfoui dans l'esprit de Keli et un vieil ami retourne sur Oa !

GREEN LANTERN CORPS #7

Ecrit par Jeremy Adams et Morgan Hampton et dessiné par Fernando Pasarin et Oclair Albert.

Sortie le 13 août 2025

Avec la Sorrow Lantern allumée, toute l'émotion de l'univers a été aspirée par le Corps des Starbreaker ! Maintenant, un étrange trio de Lanterns non organiques élabore un plan pour ramener le spectre, menant les Corps vers le Source Wall et les secrets qui s'y trouvent !

GREEN LANTERN #26

Ecrit par Jeremy Adams et dessiné par V. Ken Marion

Sortie le 27 août 2025

Comment un Lantern sans émotion peut-il entraîner un dragon émotionnel ? Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir ! Les avatars de l'émotion sont libres, et maintenant notre groupe de Lanterns mène une attaque pour neutraliser le Sorrow Lantern et rendre l'émotion au reste de l'univers ! Mais avec la Starbreaker Supremacy dévorant la puissance des étoiles elles-mêmes, le Corps des Green Lantern doit faire la course contre la montre – ou tout perdre !

GREEN LANTERN CORPS #8

Ecrit par Jeremy Adams et Morgan Hampton et dessiné par Fernando Pasarin et Oclair Albert

Sortie le 10 septembre 2025

Une course contre les dévoreurs de soleils ! Quatrième partie de Starbreaker Supremacy ! Les Lanterns se précipitent pour devancer les dévoreurs de soleils jusqu'à Oa, tandis que le mystère entourant le gant de Keli devient une menace dangereuse pour les Gardiens !





GREEN LANTERN #27

Ecrit par Jeremy Adams et dessiné par Xermanico

Sortie le 24 septembre 2025.

Leur sacrifice sera-t-il suffisant ?! Cinquième partie de The Starbreaker Supremacy ! À des moments désespérés, des mesures désespérées ! Enrôlant d'anciens ennemis à leur aide, le Green Lantern Corps fait un sacrifice choquant afin de combattre les Sun-Eaters et de sauver l'univers !

GREEN LANTERN CORPS #9

Ecrit par Jeremy Adams et Morgan Hampton et dessiné par Fernando Pasarin et Oclair Albert

Sortie le 8 octobre 2025

Les Lanternes sont allumées. Les Briseurs d'Étoiles / Starbreakers sont arrivés, et la guerre est déclarée ! Le dernier volet de « La Suprématie des Briseurs d'Étoiles » rassemble nos héros et nos méchants pour affronter les infâmes Mangeurs de Soleil venus vider Oa de son énergie émotionnelle, tandis que le mystère entourant le gant de Keli est révélé ! LA CONCLUSION PASSIONNANTE DE THE STARBREAKER SUPREMACY !