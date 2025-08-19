James Gunn s'exprime sur le fait que Clark Kent n'ait pas le même accent que ses parents

  1. Accueil
19 Aout 2025
Cela fait un moment maintenant que Superman est adapté sur le petit ou le grand écran. Et bien sûr, cela fait tout autant de temps que nous avons donc Jonathan et Martha Kent. Néanmoins, James Gunn a mis en place quelque chose d'assez unique les concernant : l'accent. Une décision plutôt osée qui a fait parler et, parfois, qui a fait réagir de manière assez violente, Dean Cain allant jusqu'à parler de "ploucs"

Mais au final, pourquoi cela a fait réagir ? Tout d'abord parce que, bien qu'ils vivent à la campagne, leur côté "rural" n'avait jamais été mis en avant avec autant de vigueur. Mais cela a également fait réagir pour un autre point : Clark. En effet, plusieurs personnes ont pris la parole sur le sujet, soulignant le fait qu'il n'était pas logique que Clark n'ait pas le même accent que ses parents. Et au final, c'est James Gunn himself qui est intervenu sur le sujet :

Bien que je sois agacé par le terme "redneck" (ndlr : traduisible par bouseux / plouc), c'est la même raison pour laquelle je n'ai pas le même accent que mes parents. Tu vas à l'université dans une autre ville, tu es moqué pour ça, et tu te déshabitues, petit à petit.

Une réponse à la fois simple et logique, qu'en dites-vous ?

