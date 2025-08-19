James Gunn explique la sortie de Superman en digital du fait qu'il était coincé

Il y a quelques jours, nous vous annoncions la sortie de Superman au format digital accompagnée d'une certaine incompréhension liée au fait que cette dernière semblait intervenir relativement tôt dans le processus d'exploitation du film. Si James Gunn semblait accepter la situation, nous ne connaissions pas son avis sur le sujet (et encore moins les raisons qui ont conduit à cette décision). A présent, nous les avons !

Eh bien, c'est très compliqué mais la vérité c'est que c'est à cause de Peacemaker. A l'origine, je pensais que Peacemaker allait sortir le mois prochain. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sous notre contrôle, donc Peacemaker sort maintenant, et, finalement, je voulais que tout le monde puisse voir Superman s'ils le souhaitaient, même ceux qui n'ont pas pu se rendre au cinéma avant Peacemaker. Et c'est vraiment la raison de cela.

Cette explication prend du sens si on part du principe que tous les projets DC forment réellement un tout. Or, c'est bien la décision qui semble être prise. Après tout, lorsqu'il a été demandé à James Gunn à quel moment il allait s'occuper de la suite de Superman, il avait répondu un truc du genre De quoi tu parles ? La suite est déjà prête, c'est Peacemaker saison 2.

