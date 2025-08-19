James Gunn ignore si Green Arrow est dans le DCU malgré sa mention dans Peacemaker

Peacemaker, c'est la merde. Et pour cause, la saison 2 de la série est bien canon vis-à-vis du DCU (à tel point que James Gunn parle de suite de Superman) mais la saison 1 a une grosse partie de son contenu qui est canon avec le DCEU (l'ancien DCU donc). Aujourd'hui, nouvel exemple de ce foutoir avec le personnage de Green Arrow qui n'apparaît pas dans la série mais qui y est bien cité (ndlr : il se prend une petite pique de la part de John Cena en Peacemaker). Le co-président de DC Studios est revenu sur le personnage mais visiblement, il ne sait pas trop quoi en penser lui-même. Voici ce qu'il a déclaré :

Je ne sais pas. Je ne suis pas prêt à le dire pour le moment. Nous ne savons pas vraiment. Nous n'avons pas de Green Arrow dans notre système pour le moment. Donc peut-être que Green Arrow existe, peut-être qu'il n'existe pas, je ne sais pas.

Pour le moment, nous avons donc un personnage existant, le Peacemaker, qui parle d'un personnage qui existe peut-être : Green Arrow.

Pour le reste, la saison 2 de Peacemaker, c'est dans quelques jours.

