DC Comics lance une série avec Batman, Green Arrow et the Question pour son catalogue black label

C'est à travers les sollicitations du mois de novembre que DC Comics a annoncé la nouvelle. Au mois de novembre, l'éditeur va proposer BATMAN / GREEN ARROW / THE QUESTION: ARCADIA #1, une série écrite et dessinée par Gabriel Hardman.

Voici le synopsis :

Depuis les ruines de Hub City, Vic Sage, la Question, s'infiltre sous couverture sur la piste d'un trafic d'êtres humains dans les profondeurs glacées de l'Arctique. Oliver Queen, l'Archer Vert, évincé de la haute direction de sa propre entreprise, doit reconstruire sa vie en ruine… mais quel est le rôle de Queen Industries dans un mystérieux projet baptisé Arcadia ? Poussé par la Question, l'Archer Vert se lance à la recherche de réponses… mais un obstacle se dresse sur le chemin de leur enquête : Batman. Le scénariste et dessinateur Gabriel Hardman débarque chez DC Black Label avec une version moderne et brutale des thrillers sociaux DC des années 1980, remettant ce trio de justiciers solitaires et opiniâtres au goût du jour à l'ère de la lutte des classes et de l'effondrement écologique !

Sortie le 26 novembre 2025 pour 5.99$.