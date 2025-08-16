DCU : Quelle place pour Margot Robbie en Harley Quinn et Idris Elba en Bloodsport ?

S'il y a bien une situation assez compliquée chez Warner Bros / DC Comics, c'est l'univers Suicide Squad. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a le cul entre deux chaises (ou plutôt le cul entre deux univers DC au cinéma). Après tout, vous avez des personnages qui sont revenus après être apparus dans le film de David Ayer (et qui faisait partie de "l'ancien DC au cinéma") tandis que d'autres ont été recastés.

Où en est-on aujourd'hui ? Au final, il y a quatre acteurs qui ont été repris du film d'Ayer mais seuls deux personnages sont encore vivants. En effet, Boomerang (Jai Courtney) et Rick Flag Jr. (Joel Kinnaman) sont morts (on notera cela dit que Jai Courtney a déclaré qu'il n'était pas impossible qu'il revienne). Par contre, Viola Davis sera bien de retour en Amanda Waller notamment à travers son propre spin-off. Mais pour ce qui est de Harley... qu'en est-il ? Dernièrement, James Gunn s'est exprimé sur le sujet mais malheureusement, il n'y a strictement rien à en tirer puisqu'il a répondu Cela sera révélé en temps voulu.

Alors sachez que devant la légèreté de cette réponse, nous avons décidé de refaire un petit tour du côté de l'historique de l'actrice et du réalisateur. Tout d'abord, quel type de relation ont-ils ? En 2020, Gunn a expliqué de Robbie était la meilleure actrice avec qui il avait pu travailler. Par contre, cette déclaration a été faite alors que Warner Bros avait imposé l'actrice dans le Suicide Squad de Gunn. S'est-il senti obligé de faire une déclaration dans ce sens ? Possible. Néanmoins, le traitement relativement bon du personnage dans son film laisserait plutôt entendre qu'il apprécie l'actrice ou, au moins, le personnage. Pour ce qui est de Margot Robbie, elle avait annoncé en 2021 vouloir faire une pause dans son rôle de Quinn. Combien de temps est supposé durer cette pause ? On ne le sait pas mais, techniquement, on peut vous dire qu'elle est terminée. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, l'actrice avait déclaré qu'elle avait signé pour jouer Harley Quinn durant dix ans. Or, cette déclaration date de... 2015 ! Autrement dit, à l'heure actuelle, Robbie en Quinn, c'est fini. Cela veut également dire que Gunn peut faire ce qu'il veut. Il peut soit partir sur une autre option, soit voir pour signer un nouveau contrat avec Quinn. Ou alors, plus radical, laisser Quinn de côté et passer à autre chose.

Par contre, pour ce qui est du retour d'Idris Elba en Bloodsport, il y a de quoi être plus optimiste. Voici ce que Gunn a déclaré à ce sujet :

Je suis toujours à la recherche d'un endroit où placer Bloodsport et je cherche une solution. Nous verrons donc ce qui se passe.

Le concernant la question n'est donc pas de savoir s'il va revenir ou non mais plutôt, comment faire ?