Margot Robbie va faire une pause dans son rôle d'Harley Quinn

À l'affiche du premier Suicide Squad, de Birds of Prey, et bientôt de The Suicide Squad deuxième version dans le rôle d'Harley Quinn, l'actrice Margot Robbie a avoué que le personnage est fatiguant, et qu'elle a désormais besoin d'une pause avant de l'interpréter à nouveau.

J'ai pratiquement enchainé Birds (of prey)... et ce tournage (The Suicide Squad), et je me suis dit, oof, j'ai besoin d'une pause avec Harley parce qu'elle fatiguante. Je ne sais pas quand nous la reverrons ensuite. Je suis aussi curieuse que tout le monde peut l'être.

Nous la reverrons en tout cas au cinéma dès le 28 juillet en France, pour The Suicide Squad de James Gunn, dans lequel il faudra bien profiter d'elle, puisque nous la reverrons peut-être pas avant quelques années au moins.