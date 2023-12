Nouvelle bande annonce pour le jeu video Suicide Squad

Fan de DC Comics et de sa Suicide Squad ou tout simplement amateur de jeu video, rejouissez-vous ! En effet, Warner Bros a dévoilé une nouvelle bande annonce autour du très attendu jeu video Suicide Squad. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux minutes de video envoient du lourd ! Du lourd niveau visuel mais aussi au niveau du son (merci les doubleurs et Gorillaz !).

Voici la vidéo en VF :

Et pour ceux qui speak english very well, voici la vidéo en VO :

Pour rappel, Suicide Squad : Kill the Justice League sera disponible le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, et PC.

Alors, allez-vous vous laisser tenter ?