Le jeu Suicide Squad: Kill the Justice repoussé

Les gros jeux mettent de plus en plus de temps à être développés, et le développeur Rocksteady en fait les frais. Son dernier jeu est Batman : Arkham Knight sorti en 2015, si on ne compte pas son Batman : Arkham VR de 2016. Tout le monde attendait leur prochain jeu avec impatience. Après plusieurs rumeurs, Suicide Squad: Kill the Justice est annoncé en 2020, et une première date de sortie se précise : 2022. Un premier report a alors lieu, et il est annoncé pour le 26 mai 2023. D'après quelques rumeurs, le jeu allait être repoussé pour fin 2023. La sentence officielle vient de tomber : le jeu sortira finalement le 2 février 2024.

Les mauvaises langues diront que cette décision a été prise à la suite des mauvais retours de sessions de test qui avaient eu lieu en février dernier. Il ne faut cependant pas se plaindre qu'un jeu soit repoussé : il vaut mieux ça que la pression sur l'équipe de développement pour sortir dans les temps.