Les personnages jouables de Suicide Squad: Kill the Justice League en vidéo

Depuis 10 jours, Warner diffuse des vidéos de Suicide Squad: Kill the Justice League qui permettent de présenter les différents personnages jouables. Le jeu, développé par Rocksteady, le studio derrière les Batman Arkham, est un jeu d'action/aventure se déroulant un monde ouvert, à Metropolis, et permettant de jouer Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn et King Shark. Chacun a le droit à sa petite vidéo ci-dessous. Même s'il est possible de faire le jeu seul, il est pensé pour être joué à quatre. Après plusieurs report, Suicide Squad: Kill the Justice League sortira le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.