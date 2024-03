[Preview VO] Suicide Squad : Dream Team #1

Amanda Waller continue de mener sa barque dans l'univers DC. L'événement Absolute Power est à l'horizon mais avant cela, c'est dans une nouvelle mini-série Suicide Squad que les machinations de Waller se poursuivent alors qu'elle a mis la main sur Dreamer. Dans cette itération de la Task Force X, on retrouve également Harley Quinn, Bizarro, Clock King, Black Alice et Deadeye.

Le titre Suicide Squad : Dream Team est écrit par Nicole Maines et dessiné par Eddy Barrows et Eber Ferreira. DC Comics a révélé la preview du numéro #1 qui débarque cette semaine dans les comicshops avec des couvertures alternatives de Riccardo Federici et Sweeney Boo.