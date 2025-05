Un retour de Captain Boomerang serait possible Selon Jai Courtney et James Gunn

L'acteur Jai Courtney a incarné par deux fois le personnage de Captain Boomerang. La première fois, c'était dans le très décrié Suicide Squad de David Ayer. La seconde fois, c'était dans le déjà plus apprécié The Suicide Squad de James Gunn. Sauf que dans ce dernier, le personnage n'a pas survécu.

Hier, l'acteur est revenu sur son rôle de George Digger Harkness. Visiblement, il serait motivé à l'idée de retenir et James Gunn ne serait pas forcément contre. Voici ce que l'acteur a déclaré lorsqu'il a appris que son personnage allait mourir :

J'étais du genre "Allez, mec. Boomerang est cool". Et James était du genre "Tu sais, ce genre de règle ne s'applique pas vraiment. Ce n'est pas parce qu'il meurt qu'il ne pourra plus jamais revenir, n'est-ce pas ?" Et j'étais du genre "Oh yeah !". Alors, j'ai de l'espoir. Quelque part au fond de mon esprit, il y a une prière pour que nous voyions plus de Boomerang un jour.