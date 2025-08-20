Captain France rejoint Captain America dans la série de Chip Zdarsky

Les premières informations liées à Captain America #6 sont tombées et le moins que l'on puisse dire, c'est que la série de Chip Zdarsky, Frank Alpizar et Delio Diaz continue de surprendre. En effet, Captain America a une nouvelle mission et pour la mener à son terme, il sera accompagné de... attention les yeux... Captain France !

Voici un visuel :

A leurs côtés, nous aurons également Captain Kingdom, Red Widow (Russie) et The Star (Chine) :

Voici le synopsis du titre :

UN MONDE SANS DOOM! Les conséquences de One World Under Doom ont conduit la Latvérie au bord de la guerre civile. Captain America est déployé pour protéger les civils et enquêter sur des rumeurs d'un stock d'armes - mais lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies ajoute ses propres Super-Soldats loyaux à la mixité, il devient clair que tout le monde veut une part de la Latvérie, quel qu'en soit le coût. Avec des factions en guerre déchirant le pays et une équipe de Capitaines poursuivant leurs propres agendas, Captain America peut-il espérer apporter la paix à Latveria ? Et est-ce même ce que ses responsables souhaitent ?

Captain America #6 sortira le 17 décembre.