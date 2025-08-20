  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Captain France rejoint Captain America dans la série de Chip Zdarsky

Captain France rejoint Captain America dans la série de Chip Zdarsky

20 Aout 2025 par Jeff 1
Captain France rejoint Captain America dans la série de Chip Zdarsky

Les premières informations liées à Captain America #6 sont tombées et le moins que l'on puisse dire, c'est que la série de Chip Zdarsky, Frank Alpizar et Delio Diaz continue de surprendre. En effet, Captain America a une nouvelle mission et pour la mener à son terme, il sera accompagné de... attention les yeux... Captain France !

Voici un visuel :

A leurs côtés, nous aurons également Captain Kingdom, Red Widow (Russie) et The Star (Chine) :

  

Voici le synopsis du titre :

UN MONDE SANS DOOM! Les conséquences de One World Under Doom ont conduit la Latvérie au bord de la guerre civile. Captain America est déployé pour protéger les civils et enquêter sur des rumeurs d'un stock d'armes - mais lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies ajoute ses propres Super-Soldats loyaux à la mixité, il devient clair que tout le monde veut une part de la Latvérie, quel qu'en soit le coût. Avec des factions en guerre déchirant le pays et une équipe de Capitaines poursuivant leurs propres agendas, Captain America peut-il espérer apporter la paix à Latveria ? Et est-ce même ce que ses responsables souhaitent ?

 

Captain America #6 sortira le 17 décembre.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Le titre Psylocke est annulé au bout de dix numéros

Le titre Psylocke est annulé au bout de dix numéros

20 Aout 2025

La série d'Alyssa Wong et Vinenzo Carrutu prend fin

Ultimate Wolverine est prolongé et coïncidera avec le contenu de la série Ultimate Endgame

Ultimate Wolverine est prolongé et coïncidera avec le contenu de la série Ultimate Endgame

19 Aout 2025

Les pièces se mettent en place

Taylor Kitsch s'exprime sur son remplacement du rôle de Gambit par Channing Tatum

Taylor Kitsch s'exprime sur son remplacement du rôle de Gambit par Channing Tatum

19 Aout 2025

Gambit, c'était lui !

Écrire un avis

Avis (1)

  • Seyfr_Rebirth
    Seyfr_Rebirth

    il y a 7 heures

    Sympa mais... La fleur de Lys ? Symbole de la royauté française pour représenter la héros de la France, c'est moyen comme message, et grave niveau ignorance. Les américains continuent de croire que des québécois peuvent être des français (on se souvient de l'insulte qu'était Batrok) ?

Publicité
Facebook
Partenaire