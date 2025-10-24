Un nouveau titre avec Spider-Man et Venom pour le mois de février

  1. Accueil
24 Octobre 2025
Spider-Man et Venom vont se retrouver une fois encore dans une nouvelle série Marvel. Intitulée Amazing Spider-Man / Venom: Death Spiral, elle sera écrite par Joe Kelly, Al Ewing et Charles Soule tandis que Jesus Saiz sera en charge des dessins. Voici son synopsis :

DEATH SPIRAL – PREMIÈRE PARTIE ! Le prochain crossover épique entre SPIDER-MAN et VENOM commence ici, se déroulant à partir de THE AMAZING SPIDER-MAN, VENOM et EDDIE BROCK : CARNAGE de février à avril ! Un nouveau tueur en série doté de super-pouvoirs est en liberté et il vise Spidey, Venom et tous ceux qui se trouvent entre les deux. Mais quel terrible secret CARNAGE a-t-il découvert et quel rapport cela a-t-il avec Spider-Man ?! Ne manquez pas les prochains chapitres de cette saga de spiders et de symbiotes dans les pages de THE AMAZING SPIDER-MAN et VENOM !

Le premier numéro sortira le 26 février 2026.

