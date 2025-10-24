  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Marvel annonce une nouvelle série autour de X-23

Marvel annonce une nouvelle série autour de X-23

24 Octobre 2025 par Jeff 0 bc
Marvel annonce une nouvelle série autour de X-23

C'est encore et toujours à travers les sollicitations du mois de février que Marvel a annoncé une nouvelle série autour du personnage de X-23. Intitulée Generation X-23, la série est écrite par Jody Houser et dessinée par Jacopo Camagni. Voici son synopsis :

ELLE S'APPELLE WOLVERINE. MAIS LA LÉGENDE DE X-23 CONTINUE DE GRANDIR. LAURA KINNEY a été manipulée et entraînée depuis sa naissance pour devenir l'assassin ultime en tant que X-23. Elle a depuis longtemps laissé cette vie derrière elle… mais il semble qu'elle n'ait pas encore réussi à totalement lui échapper ! Lorsque LAURA et GABBY rencontrent quelqu'un qui semble être leur AMI PERDU DE LONGUE DATE, l'intrigue inquiétante qu'elles découvrent bouleversera leur monde. La nouvelle génération de sujets X est arrivée, et ils suivent les traces mortelles de X-23 ! Avec une multitude de nouveaux héros et vilains, Generation X-23 réserve une surprise à WOLVERINE !

Sortie le 18 février 2026.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Spider-Man: No Way Home, Emma Stone déclare qu'Andrew Garfield lui a menti à propos de son retour

Spider-Man: No Way Home, Emma Stone déclare qu'Andrew Garfield lui a menti à propos de son retour

24 Octobre 2025

Garfield sait garder un secret

Un nouveau titre avec Spider-Man et Venom pour le mois de février

Un nouveau titre avec Spider-Man et Venom pour le mois de février

24 Octobre 2025

Le prochain crossover épique entre SPIDER-MAN et VENOM commence ici !

Marvel annonce Star Wars: Jar Jar Binks

Marvel annonce Star Wars: Jar Jar Binks

24 Octobre 2025

Quel rôle crucial Jar Jar joue-t-il dans la formation de l'ALLIANCE REBELLE ?

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire