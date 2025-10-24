Spider-Man: No Way Home, Emma Stone déclare qu'Andrew Garfield lui a menti à propos de son retour

Garder un secret, c'est fondamental lorsque l'on fait partie de la grosse machine Marvel. Andrew Garfield l'a bien compris tout comme Emma Stone semble avoir encore quelques problèmes avec le principe.

En effet, l'actrice qui tient le rôle de Gwen Stacy dans les films The Amazing Spider-Man a déclaré qu'Andrew Garfield lui a menti lorsqu'elle lui a demandé s'il allait être dans Spider-Man: No Way Home.

Voici ce qu'elle a dit :

Je lui ai demandé s'il allait être dans le film, et il était du genre "comment ça ? De quoi tu parles ?" alors je me suis dit un truc comme "Quoi ? Oh, je suppose que cela veut dire non, mais ce n'était pas un non, ce n'était pas un oui. Tant mieux pour lui. Il l'a vraiment gardé secret.

A noter que Josh Jorowitz, qui mène l'interview, lui a dit qu'il y avait une scène importante dans le film et que Gwen était au centre de cette scène. Malheureusement, l'actrice n'a pas pu rebondir car cette dernière a confié qu'elle n'avait toujours pas vu le film.