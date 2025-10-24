  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Marvel annonce Star Wars: Jar Jar Binks

Marvel annonce Star Wars: Jar Jar Binks

24 Octobre 2025 par Jeff 0 bc
Marvel annonce Star Wars: Jar Jar Binks

C'est à travers les sollciitations du mois de février que Marvel a annoncé la chose. Une nouvelle série Star Wars autour de Jar Jar Binks va être mise en place. Intitulée tout simplement Star Wars: Jar Jar Binks, l'équipe créative est composée de Marc Guggenheim (entre autres) au scénario et Kieran McKeown et Laura Braga au dessin.

Voici le synopsis :

JAR JAR fait face aux conséquences d'avoir accordé des pouvoirs d'urgence au CHANCELIER PALPATINE. Quel rôle crucial Jar Jar joue-t-il dans la formation de l'ALLIANCE REBELLE ? Avec la participation spéciale du chevalier Jedi préféré des fans, KELLERAN Beq !

 

Star Wars: Jar Jar Binks #1 sortira le 18 février pour 3.99$.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Spider-Man: No Way Home, Emma Stone déclare qu'Andrew Garfield lui a menti à propos de son retour

Spider-Man: No Way Home, Emma Stone déclare qu'Andrew Garfield lui a menti à propos de son retour

24 Octobre 2025

Garfield sait garder un secret

Un nouveau titre avec Spider-Man et Venom pour le mois de février

Un nouveau titre avec Spider-Man et Venom pour le mois de février

24 Octobre 2025

Le prochain crossover épique entre SPIDER-MAN et VENOM commence ici !

Marvel annonce une nouvelle série autour de X-23

Marvel annonce une nouvelle série autour de X-23

24 Octobre 2025

Avec une multitude de nouveaux héros et vilains

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire