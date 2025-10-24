Marvel annonce Star Wars: Jar Jar Binks

Quel rôle crucial Jar Jar joue-t-il dans la formation de l'ALLIANCE REBELLE ?

C'est à travers les sollciitations du mois de février que Marvel a annoncé la chose. Une nouvelle série Star Wars autour de Jar Jar Binks va être mise en place. Intitulée tout simplement Star Wars: Jar Jar Binks, l'équipe créative est composée de Marc Guggenheim (entre autres) au scénario et Kieran McKeown et Laura Braga au dessin.

Voici le synopsis :

JAR JAR fait face aux conséquences d'avoir accordé des pouvoirs d'urgence au CHANCELIER PALPATINE. Quel rôle crucial Jar Jar joue-t-il dans la formation de l'ALLIANCE REBELLE ? Avec la participation spéciale du chevalier Jedi préféré des fans, KELLERAN Beq !

Star Wars: Jar Jar Binks #1 sortira le 18 février pour 3.99$.