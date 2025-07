Selon Kevin Feige, il n'y aura pas de Miles Morales dans le MCU avant un bon moment

C'est une question très intéressante qui a été posée au président de Marvel Studios, Kevin Feige lors d'une table ronde avec la presse. En effet, il a été demandé où on en était concernant l'arrivée de Miles Morales au sein du MCU. Voici ce qu'il a répondu :

On en est nulle part. Sony a sa brillante, géniale et incroyable franchise animée Spider-Verse et on nous a demandé de rester à l'écart tant que cela ne sera pas terminé.

Donc, pas possible tant que "cela ne sera pas terminé". Autant dire que cela peut être encore très long puisque la date de sortie du troisième film animé est passée du 29 mars 2024 au 25 juin 2027. Et bien sûr, nous ignorons encore s'il s'agira là du dernier ou non.