Stitch envahit les couvertures Marvel

Après le succès du remake de Lilo & Stitch au cinéma, la bestiole violette s'attaque aux couvertures Marvel. Cinq séries sont concernées : Amazing Spider-Man, Avengers, Captain America, Fantastic Four et X-Men. Les couvertures seront un hommage aux couvertures des #100 de ces séries, que vous avez probablement vues au moins une fois dans votre vie, en y rajoutant Stitch. Ces tirages sont prévus pour septembre. Vous pouvez les voir ci-dessous avec le numéro concerné, et l'artiste responsable du dessin :

Amazing Spider-Man #11 par Luciano Vecchio

Avengers #30 par Humberto Ramos

Captain America #3 par Ben Su

Fantastic Four #3 par Paco Medina

X-Men #22 par Phil Noto