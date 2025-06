[Review VF] Absolute Wonder Woman Tome 1 : La dernière Amazone

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit d'Absolute Wonder Woman Tome 1 : La dernière amazone. Ecrit par Kelly Thompson et dessiné par Hayden Sherman, il est sorti le 30 mai 2025 pour 18 euros. Il contient les titres US Absolute Wonder Woman #1-5.

Depuis des millénaires, les Amazones ont protégé l’humanité dans l’ombre au fil de son développement, empêchant les incursions de monstres venus d’ailleurs. Mais quand les dieux leur tournent le dos, la Princesse des Amazones, Diana, est exilée aux Enfers et le nom même des Amazones est rayé de l’histoire… Sans île du Paradis, sans la sororité qui l’a forgée en tant qu’héroïne, et sans même son rôle d’émissaire de paix... Diana reste Wonder Woman !

Je suis Diana de Themyscira, dernière des Amazones, fille de Circé, princesse des Enfers, sorcière de l'île sauvage. Et tant que je respirerai, ce monde ne vous appartiendra pas.

Dans l'excellente famille Absolute de DC Comics, on demande Wonder Woman .

Sorti en même temps qu'Absolute Batman et Absolute Superman , Absolute Wonder Woman est, sans doute le meilleur des trois (notez cela dit qu'il est difficile de les départager, vous pouvez donc très facilement en préférer un autre pour une raison autre). Comme pour les autres titres, il y a clairement une volonté de prendre une direction différente, de surprendre, tout en gardant l'essence du personnage. Comment est-ce possible d'être à la fois identique et différent ? Eh bien dans le cas de Wonder Woman , par exemple, ayant été élevée par Circe en Enfer, elle devient une sorte de guerrière-sorcière un peu plus "dark", plus directe, mais toujours débordante d'amour. Ici nous alternons les scènes sur Terre avec quelques scènes flashback afin de voir à quoi ressemblaient toutes ces années aux côtés de Circe. C'est bien écrit, bien mis en scène et bourré d'excellentes idées qui prennent le lecteur à contrepied tout en nous faisant apprécier plus encore l'Amazone.

Les dialogues sont bons et nous permettent d'avoir, ici, une Wonder Woman de qualité. Elle est forte, débordante de bonté, juste, et elle n'hésite pas à mettre les points sur i tout en gardant cette idée d'émissaire qui doit faire attention à ce qu'elle dit. En somme, remballer ceux qui le méritent mais non sans une certaine classe.

Concernant la menace du volume, ce n'est peut-être pas aussi radical qu'Absolute Batman avec notre Black Mask qui a retourné la ville de Gotham mais la créature du Tétracide n'en est pas moins assez fascinante et au centre de nombreux éléments de suspense. On ne va clairement pas s'en plaindre.

- Je comprends votre position, commandant. Je suis une étrangère et un élément que vous ne pouvez contrôler. J'entends que cela vous frustre. Mais ce n'est pas mon problème [...]. - Vous osez... - Oui.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est sans doute la plus perturbante des trois titres Absolute et, paradoxalement, celle qui colle le mieux au personnage. C'est assez difficile à expliquer. Souvent, les cases ont l'air assez épurées. C'est notamment le cas des visages des personnages lors des scènes en Enfer et... ben cela passe super bien. Aussi, le design de Wonder Woman (pour ne parler que de celui-ci, mais son Pegase défonce tout autant) est tout bonnement incroyable avec un côté guerrière qui est clairement renforcé grâce à son armure et sa carrure mais également son côté sorcière grâce aux yeux qui peuvent devenir rouges ou, tout simplement, grâce à son tatouage version Roman Reigns (l'idée est bonne mais, en plus, a une logique scénaristique !). Enfin, les scènes de combat sont à couper le souffle avec une mise en scène inventive et des créatures à la fois originales et flippantes. Autant dire que l'on ne boude pas son plaisir.