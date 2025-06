[Review VF] Batman Gotham by Gaslight 1893 Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Gotham by Gaslight 1893 Tome 1 : L'héritage Kryptonien, écrit par Andy Diggle et dessiné par Leandro Fernandez. Il est sorti le 11avril 2025 pour 22 euros. Il contient les titres US Gotham By Gaslight : The Kryptonian Age #1-6.

1860. Un mystérieux météore s'écrase sur les plaines du Midwest américain, déclenchant une chaîne d'événements qui se répercuteront dans les décennies à venir... Trente ans plus tard, en plein coeur de la révolution industrielle, Batman va devoir faire face à l'émergence de super êtres qui dépassent tout ce que le XIXe siècle a connu jusqu'alors, renversant l'équilibre des pouvoirs de cette version unique de l'univers DC.

- Ils ont fini par démolir le vieil hospice pour faire place à... comment qu'ça s'appelle ? - Le progrès.

L'univers de Gotham by Gaslight se développe au moins tout autant que le DC Universe. C'est un festival de clin d'oeil et de références. Cela va de l'ajout fondamental d'un point de vue scénaristique au petit easter egg qui va bien. D'un côté, cela va dans le sens de cette volonté d'aller plus loin, de proposer plus de choses. D'un autre côté, cela casse clairement le côté intimiste et auto-centré de Gotham auquel le titre nous avait habitué. Une déception ? Difficile à dire. Mais il est évident que ce choix va interpeller les fans de la première heure. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on voit la quantité d'apparitions, clairement réduite, du Chevalier noir dans ce tome par rapport au tome précédent. Encore une fois, ce n'est pas forcément un mal. Mais si c'était clairement le côté enquête/polar qui vous avait plu la première fois, ce Batman Gotham by Gaslight 1893 Tome 1 risque de vous surprendre.

Par contre, cette explosion de personnages sous-entend qu'il y a plus d'intrigues et plus de relationnel à mettre en place. Sur ce terrain-là, tout n'est pas au même niveau. Certains personnages s'en sortent mieux que d'autres et il n'est pas rare que l'auteur perde un peu le fil. Par contre, il s'agit sans doute là du seul point négatif de l'ouvrage. Si l'auteur parvient à mieux agencer ses idées et à se recentrer sur l'essentiel, il y a moyen que cette suite des plus ambitieuses fasse des étincelles.

Tu m'as défié, l'homme de loi. Une belle erreur.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle n'est pas mauvaise. Les changements géographiques sont nombreux. Il y a donc de quoi se faire plaisir en terme de décors. Cela va des zones urbaines aux plaines vides de l'ouest. Idem concernant les visages et les tenues des personnages. Il y a un réel effort pour apporter le détail qui va bien. Mention spécial au personnage qui tient de Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, c'est cool. On aime Lee Van Cleef.

En bonus, vous trouverez les variant covers ainsi que les biographies des auteurs.

