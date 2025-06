[Review VF] DC Vampires : World War V Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de DC Vampires : World War V Tome 1, écrit par Matthew Rosenberg et dessiné par Otto Schmidt. Il est sorti le 18 avril pour 22 euros et contient les titres US DC Vampire : World War V #1-#6.

Suite à l'invasion par les vampires, le monde est plongé dans l'ombre. Les protecteurs de la Terre sont décimés : plus de Ligue de Justice, plus de héros... C'est la fin de l'hiver, et tout espoir d'une trêve fragile entre les héros humains dirigés par Green Arrow et l'armée de la reine des vampires, Barbara Gordon, a été anéanti par Damian Wayne et ses combattants de la guérilla. Il est le seul à continuer le combat contre les hordes assoiffées de sang, laissant Green Arrow face à un choix : se battre ou sacrifier le garçon au nom de la paix ?



Malgré son statut de tome 1, il faut bien garder à l'esprit qu'il s'agit de la suite directe de DC Vampire sorti en 2023. Autrement dit, nous sommes là dans un univers qui est d'ores et déjà "entamé". Si le principe des super-héros DC vampirisés vous intéresse, nous ne pouvons que vous conseiller de prendre les tomes sortis avant. Sachant que si, pour une raison ou une autre, vous voulez commencer cet "elseworld" ici, c'est également tout-à-fait possible grâce au GROS recap qu'a réalisé Urban Comics en début d'oeuvre.

Il est assez difficile de donner un avis tranché pour ce premier tome DC Vampire : World War V. D'un côté, on sent qu'il s'agit d'un rajout et que tout ceci n'était pas forcément nécessaire. D'autant plus que c'est très direct. Cela manque de subtilité, de "charme", ce qui renforce le côté "t'en veux pour ton argent ? Ok, bouge pas". D'un autre côté... ben il le fait bien... Le scénariste a bien compris le principe des Elseworlds. Entendez par là qu'il y a une certaine générosité. C'est un festival au niveau des morts qui sont, en plus, bien amenées (ce n'est donc pas uniquement histoire de dire que l'on a tué tel ou tel personnage). Dans le même ordre d'idée, le titre propose son lot de twists dont un qui vaut franchement le détour. Tout ceci est possible grâce au fil rouge, relativement solide, et aux nombreuses sous-intrigues qui, une fois n'est pas coutume, ont un intérêt. Côté personnage, il a fallu faire des choix. C'est évident. Et si on pourrait regretter que certains personnages soient assez rapidement expédiés, d'autres ont eu plus de chance et ont droit à un véritable traitement, une véritable profondeur. C'est le cas de Damian mais il y en a d'autres.

Pour ce qui est de la partie graphique, on est plutôt pas mal aussi. Otto Schmidt a fait du bon travail et ce, dans tout ce qu'il est possible d'étudier. Cela va des visages des personnages aux décors en passant par les scènes de combats qui sont, il faut bien l'avouer, foutrement efficaces. C'est fluide et précis, comme une chorégraphique qui aurait été répétée dix fois avant le grand jour. Parfois, on a l'impression que certaines scènes manquent de "punch" mais au final, il s'agit surtout d'une adaptation du dessinateur. Lorsqu'il y a beaucoup de dialogues (et dans ce cas précis, parfois trop), on est bien obligé de lever le pied et de proposer des scènes plus posées et ce, même si ce n'est pas forcément le bon moment.

Si vous désirez vous procurer ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.