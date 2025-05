[Review VF] Absolute Batman Tome 1 : Le Zoo

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit d'Absolute Batman Tome 1 : Le Zoo. Ecrit par Scott Snyder et dessiné par Nick Dragotta, il sort le 30 mai 2025 pour 20 euros. Il contient les titres US Absolute Batman #1-#6.

Bruce Wayne ne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City , il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans manoir ni majordome pour s'occuper de lui, Bruce est devenu un Batman d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société. Et alors que le gang de Black Mask sème la terreur dans la ville, il n’hésitera pas à déchainer un torrent de violence contre ses adversaires pour que le message soit clair : il y a un nouveau Batman en ville.

Snyder aura clairement eu des hauts et des bas sur l'univers de Batman . Après avoir démarré en trombe avec un arc autour de nouveaux vilains (la cour des hiboux) et avoir introduit un Joker extrêmement perturbé et sadique, nous l'avons suivi avec un petit peu moins d'entrain sur les derniers tomes de son run au sein du New 52. DC Universe retourné pour pas grand-chose, idées confuses, et une volonté de rendre ridiculement complexe des concepts simples auront finalement laissé un goût bien amer dans le coeur des fans.

Ici, nous retrouvons le scénariste sur Absolute Batman pour une histoire qu'il est "content d'écrire car il l'avait en tête depuis longtemps". Cela dit, il ne faut pas prendre cette déclaration comme étant forcément une bonne nouvelle. Après tout, il avait dit la même chose pour son très discutable Batman Last Knight on Earth en 2020.

Tiens, tiens, qui voilà ? Enfin, nous nous rencontrons, Batman ! hélas, le temps nous manque pour papoter. Tu me plais, sincèrement. Tu sais mettre l'ambiance.

Alors qu'en est-il en réalité ? Eh bien Snyder est revenu en forme ! Dans le sens où il a toujours aimé fracasser la mythologie Batman , ce top départ d'Absolute Batman est clairement fait pour lui. On retrouve bien l'essence de Batman tout en prenant une direction radicalement différente et en proposant, au passage, un nombre assez incroyable de bonnes idées. Une inversion des statuts du Joker et de Batman (pas une inversion des valeurs comme dans The White Knight mais une inversion sociale), un changement architectural pour certains éléments de Gotham, un changement concernant toutes les personnes qui gravitent autour de Bruce Wayne ... Il est difficile d'entrer dans les détails sans gâcher une surprise, mais on peut dire que les pièces se mettent remarquablement bien en place et ce, que cela soit pour ce récit ou pour le plus long terme. Le nom de l'arc "The Zoo" est bien trouvé et peut renvoyer à plusieurs éléments : le zoo, bien sûr, mais aussi à la bande de Black Mask , ou encore à Gotham au sens large à la fin du tome.

...exactement. Contre 200 millions, tu te tiens tranquille pendant une semaine. Et je t'assure que mes gars mettront la pédale douce à Gotham. Je ne peux pas te voir, mais j'espère que cela accroche un sourire à ta face. Pense à tout ce que Batman pourra accomplir avec cet argent.

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail de Nick Dragotta est très bon et plutôt original, pour ne pas dire assez dingue. La mise en scène, soignée, dégage une idée de dynamisme assez incroyable. Et bien sûr, le design des personnages est vraiment intéressant. C'est aussi ça, la magie de la lignée Absolute. C'est l'occasion de proposer une revisite visuelle des personnages. Et pour le coup, on est servi : Batman avec tout un nouvel attirail qui permet une approche assez différente ou encore Black Mask qui délaisse son masque noir en caoutchouc pour avoir une sorte de casque noir et gigantesque. Visuellement parlant, il y a clairement quelque chose.

