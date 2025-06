[Sorties Comics] Vendredi 27 Juin

Vestron

Après la destruction du réseau de transmutation dans l’épique Shattered Grid, une équipe de Power Rangers est réunie à travers le temps et l’espace pour combattre un mal inédit. Mais même avec la Ranger Slayer (une version alternative de Kimberly Hart, le Ranger Rose original) à la tête de certains des membres les plus puissants de Zeo, Dino Charge, Ninja Storm, Lost Galaxy et In Space, ce nouveau groupe de héros pourra-t-il trouver un moyen de vaincre ce nouvel ennemi inconnu et terrifiant ? Qui est le mystérieux Dark Ranger ? Et quel est le secret du tout nouveau Ranger Solaire ? Un tout nouveau départ pour une nouvelle équipe de Power Rangers pas comme les autres !



Écrit par Marguerite Bennett (Batwoman, Animosity), dessiné par Simone di Meo (We Only Find Them When They’re Dead).



Cette intégrale regroupe les épisodes #31-39 (l’arc narratif « Beyond the Grid » au complet), l’histoire épilogue, une galerie d’illustrations et, en bonus, l’histoire complète « les aventures de Blue Senturion et Ninjor ».

Prix : 26.95€