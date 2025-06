[VF] Sélection MDCU de juin 2025

Sortie le 06 Juin 2025 chez Urban Comics

Ravagée par un tremblement de terre, Gotham City est également abandonnée par les autorités gouvernementales qui l'isolent du reste des États Unis. Des mois plus tard, Batman revient à Gotham, décidé à reprendre la ville en mains. Mais celle-ci est découpée en fiefs régis par ses pires ennemis...

Contenu : No Man's Land #1, Shadow of the Bat #83, Batman #563, Detective Comics #730, Azrael #52, Legends of the Dark Knight #116, Shadow of the Bat #84, Batman #564, Detective Comics #731, Legends of the Dark Knight #117, Shadow of the Bat #85, Batman #565, Detective Comics #732, Batman Chronicles #16, Legends of the Dark Knight #118-119, Batman Chronicles #16, Shadow of the Bat #86-87, Azrael #53-55, Batman #566-567, Detective Comics #733-734, JLA #32, Young Justice No Man's Land #1

Prix : 42€