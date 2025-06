Toutes les critiques MDCU de comics de mai 2025

Ce nouveau rendez-vous devrait être mensuel, et permettra de vous rappeler les dernières critiques sorties sur notre site. Nous nous intéressons ici aux critiques parues durant le mois de mai. Ces articles donnent notre avis sur certains albums avec plus de détails que ceux de la sélection, et il s’agit donc d’un bon complément à la sélection de mai. Le but ici est donc de faire le point sur toutes les critiques MDCU afin de vous orienter du mieux qu’on le peut parmi les nombreuses sorties comics en France.

Critique de Dark Knights of Steel : Allwinter par Jeff

“Un spin-off qui reprend tous les éléments de l'univers Dark Knight of Steel tout en y ajoutant de nouveaux éléments. Utiliser Deathstroke était clairement une bonne pioche. C'est une bonne lecture, accessible et qui nous prouve que l'Elseworld de Tom Taylor en a encore sous le pied !”

4,5/5

Critique de Batman Dark Patterns Tome 1 par Jeff

“Un titre Batman qui se concentre avant tout sur le côté détective du personnage. Non seulement, cela faisait longtemps mais, en plus, on ne boude pas son plaisir !”

4,5/5

Critique de Duck And Cover par Adrien

“Duck and Cover est une lecture assez spéciale, sorte de série Z qui part dans tous les sens. Malgré un rythme en berne, la lecture reste amusante pour ses idées notamment.”

3,5/5

Critique de Spawn - La malédiction de Spawn volume 3 par Adrien

“Cette anthologie de six histoires liées à l'univers de Spawn, explore des personnages et concepts variés. Les dessins réussis et l'ambiance horrifique en font un excellent complément à la série principale pour les fans des débuts de Spawn.”

3,5/5

Critique d’Absolute Batman Tome 1 : Le Zoo par Jeff

“Un excellent top départ pour le titre Absolute Batman .”

4,5/5

Critique de Torso par Adrien

“Excellent récit de true crime, cet album a le mérite d'être très bien écrit et d'avoir une construction de planches originales. Un incontournable si vous aimez ce genre de polar.”

4,5/5