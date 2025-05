[Review VF] Torso

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Torso, écrit par Brian Michael Bendis et Marc Andreyko, et dessiné par Bendis. Il est sorti le 28 mai pour 27,95 euros.

Ce récit "True Crime" signé Marc Andreyko (Stumptown) et Brian Michael Bendis (Sam & Twitch, Ultimate Spider-Man ) a toute sa place aux côtés de Stray Bullets et Ed Gein.

États-Unis, 1935. Cleveland est une oasis économique gangrénée par la corruption et le crime. Le maire fait appel à Eliot Ness, auréolé de l'arrestation récente d'Al Capone. Mais le héros de l'Amérique se retrouve face à un véritable monstre, surnommé « The Cleveland Torso Murderer », un tueur en série insaisissable qui coupe la tête et démembre ses victimes. Basé sur des faits réels, ce tueur ne fut jamais arrêté.

Après Ed Gein, Delcourt propose un nouveau récit de true crime. Torso est une série limitée qui est sortie en 1998 chez Image, et qui a eu le droit à une première édition française chez Semic en 2002. Cette réédition est bienvenue, et permet de découvrir un travail de Bendis au début de sa carrière, où il a collaboré au scénario avec Andreyko. L’histoire racontée est l’enquête sur le Cleveland Torso Murderer, un tueur en série qui a sévi à Cleveland durant l’entre-deux guerres, sur laquelle Eliot Ness enquêta.

Cet album est intéressant pour plusieurs raisons. Le style Bendis était déjà là, c’est-à-dire que toute la narration passe par le dialogue. L’ambiance est en conséquence très cinématographique. Plus surprenant pour ceux qui l'avaient oublié, mais Bendis gère seul la partie graphique. Si son dessin reste assez grossier, la construction de ses planches fait tout l’intérêt de son style. La répétition de cases ou de grands espaces non utilisés sur certaines planches permettent de donner un rythme particulier au récit. Parfois, l’auteur décide de partir dans des vrilles de narration, nous obligeant à tourner le livre pour lire les bulles. L’idée est originale, et plutôt bien trouvée et réalisée.

Le récit est un polar très sombre, avec des dessins en noir et blanc. Ce choix permet aux planches de ne pas vieillir. A part certains éléments visiblement faits à l’ordinateur (le titre Torso sur les planches), l’album aurait pu être une nouveauté de cette année que l’on n’aurait pas vu de différence. Bendis s’amuse aussi beaucoup avec ses bulles de dialogue. Il mène notre regard à parcourir les différentes parties de ses planches, comme un jeu de piste pour les yeux.

Le dessin sombre qui cache un dessin pas très élégant a le défaut de ne pas être toujours très lisible, notamment dans les scènes d’action. Heureusement que l’intelligence de la construction des planches permet de compenser ce problème en rendant les phases de dialogue plus intéressantes et dynamiques que les moments d’action.

Comme pour From Hell, les auteurs se sont basés sur beaucoup de documents, et ont élaboré une théorie. Même si l’identité du tueur est potentiellement connue, officiellement, l’enquête n’est pas close encore aujourd’hui. A la fin de l’album, une partie rédigée permet de faire le point sur l’affaire et la façon dont les auteurs ont travaillé. Cet album est donc un excellent livre de true crime, sur une affaire passionnante qui réunit Eliot Ness et un tueur en série. Il est étonnant que le cinéma ne se soit pas encore emparé de cette histoire (malgré plusieurs tentatives). Et bonne nouvelle pour ceux qui veulent découvrir les premiers travaux de Bendis, Delcourt annonce en fin d’album vouloir publier Jinx et Goldfish (mais aussi ses Sam & Twitch) !