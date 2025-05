[Review VF] Spawn - La malédiction de Spawn volume 3

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du volume 3 de La malédiction de Spawn, écrit par Alan Mcelroy, et dessiné par Dwayne Turner et Clayton Crain. Il est sorti le 21 mai pour 29,95 euros. Il contient les titres US Curse of the Spawn #20 à 29. Vous trouverez sur le site la critique du volume 1 et la critique du volume 2.

Troisième et ultime opus de cette série horrifique issue de l'univers de Spawn créé par Todd McFarlane, dont chaque chapitre est dédié à un personnage.

L'univers de Spawn est constellé de personnages secondaires. Cette série est constituée de divers récits complets qui explorent la chronologie de Spawn et mettent en scène des personnages comme Kimberly, Overt-Kill ou encore Hatchett.

Ce troisième tome de La Malédiction de Spawn est aussi le dernier. Comme les précédents, il s’agit d’une anthologie de différentes histoires dans le monde de Spawn. Enfin, ayant un lien plus ou moins lointain avec Spawn serait plus juste, puisque, comme on l’a vu avec les tomes précédents, certains éléments ne sont pas vraiment cohérents avec la série principale. N’oublions cependant pas que la série principale Spawn n’est pas toujours cohérente avec elle-même non plus, donc le mieux est de ne pas se prendre la tête avec ces détails.

Cet album est composé de six histoires allant de 1 à 3 chapitres. Certaines reprennent des personnages de la série principale pour les développer. Nous avons par exemple les origines d’Overt-kill, mais aussi la suite de son affrontement avec Spawn. Nous croisons aussi le Streum, dans une histoire plutôt amusante de monde parallèle. Le récit le plus long fait revenir Suture que l’on avait vue dans le premier tome. C’est aussi l’occasion de revoir Sam & Twitch, et de découvrir Marc Simmons, le frère d’Al. Ce dernier, peu utilisé, ne sera vu ensuite que dans un arc de la série principale.

Des concepts sont aussi développés afin de donner des explications par rapport à l’univers général. La première histoire s’attarde par exemple sur les dieux de la mythologie grecque. Il est intéressant de regarder un peu les autres religions. Il y a aussi une histoire qui parle du purgatoire, dont on parle bizarrement peu dans Spawn. Ce récit en donne l’explication.

Une dernière histoire est présente qui propose un récit d’horreur à la Conte de la crypte, avec un gamin possédé par un Spawn. Ce n’est pas très cohérent avec l’univers, mais l’histoire est plutôt sympa.

Ce tome me parait plus réussi que le premier par exemple, avec un rythme des histoires plus satisfaisant. Elles sont globalement plus courtes, et la lecture se fait plus facilement. La série va parfois très loin dans l’horreur, et l’écriture est plutôt bonne, ce qui permet d’éviter de sombrer dans le ridicule. L’autre aspect positif est le dessin de Dwayne Turner et Clayton Crain franchement réussi, avec une petite préférence pour le premier. Le style est très proche des Spawn de la période qui a suivi celle dessinée par McFarlane.

Si vous aimez les débuts de Spawn, cette série devrait vous intéresser. Elle est très sombre et violente, comme l’était la série à l’époque. L’ambiance horrifique était ce qui primait, avec des dessins parfois très crus. Selon moi, le tome 1 est le moins réussi de la série, mais les tomes 2 et 3 sont d’excellents compléments à la série principale.