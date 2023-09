[Review VF] Spawn - La Malédiction de Spawn tome 1

Delcourt édite pour la première fois la série La Malédiction de Spawn en librairie. Dérivée de la série principale Spawn, elle propose d’élargir cet univers en trois gros tomes, dont le premier est disponible depuis peu.

Curse of the Spawn, son titre original, a été publiée aux États-Unis dès 1996, soit 4 ans après la création de Spawn. Après plusieurs mini-séries, elle est la première série régulière dérivée de Spawn. En France, elle sort à partir de 1998, et est publiée en kiosque dans les hors-séries Spawn de Sémic. Si vous vous êtes mis à Spawn après l’an 2000, peu de chance que vous ayez mis la main dessus, puisque la série n’a pas été rééditée depuis. Pour les amoureux de cet univers, c’est donc un évènement de la voir enfin publiée en albums librairie, avec une nouvelle traduction et un nouveau lettrage.

Ce premier tome sur trois contient les 11 premiers chapitres de la série. Todd McFarlane prête son bébé à Alan McElroy pour le scénario et Dwayne Turner pour le dessin. Le principe de La Malédiction de Spawn est d’étendre l’univers de Spawn, par exemple en développant des personnages secondaires. La série est donc constituée de plusieurs histoires plus ou moins courtes. Le premier tome en contient trois.

La première histoire introduit un nouveau Spawn, Daniel Llanso. La particularité du récit est de se situer dans un futur apocalyptique, où l’enfer a envahi la Terre. Au niveau de l’histoire en elle-même, elle n’est pas très originale, puisque propre au personnage. Son passé est donc teinté de violence, et sa renaissance est difficile. La qualité de l’histoire se situe surtout dans son ambiance. Le monde décrit est une vision d’horreur, un monde peuplé de démons et de zombies, sans espoir pour les humains.

Outre les dessins réussis, la description passe beaucoup par le texte, plutôt bien écrit et qui transmet bien la violence de ce monde, mélangeant science-fiction et horreur. En revanche, il s’agit surtout d’un aperçu de la venue au monde de ce nouveau Spawn, et certains éléments de l’intrigue ne sont pas totalement conclus. Du coup, il est à noter qu’une conclusion à cette histoire existe, publiée dans Spawn: Blood and Salvation. Chez Delcourt, sauf erreur de ma part, ce one-shot a été publié dans Spawn : De sang et d'ombre, malheureusement épuisé aujourd’hui.

La deuxième histoire est plus familière, car nous retrouvons deux personnages bien connus de Spawn : Sam et Twitch. Il s’agit de plusieurs enquêtes policières en parallèle sur des tueurs en série, bien que nos deux détectives se focalisent surtout sur la disparition d’une femme, Gretchen Culver. Alors soyons clair, si la première histoire était assez violente, celle-ci, plus réaliste, va encore plus loin. Cette série n’est donc clairement pas à mettre dans toutes les mains. Si vous connaissez la série principale, La Malédiction de Spawn semble plus sombre, et encore plus violente.

Ce deuxième récit parle de meurtre, de viol et de vengeance. Elle mélange l’univers de Sam et Twitch à une histoire rappelant The Crow. L’écriture est plutôt bonne, encore bien descriptive dans les aspects les plus glauques. Ce que le dessin ne peut montrer, le texte le suggère très bien. Même s’il y a une conclusion, des éléments de cette histoire seront continués plus tard dans la série, vers la fin.

Après deux histoires de quatre chapitres, la troisième est plus courte et ne fait que trois chapitres. Elle se centre sur le personnage bien connue d’Angela. C’est bien que la propriété de Marvel ne pose pas de problème pour la publication chez Delcourt. Ce récit se déroule en partie sur une autre planète, alors qu’Angela lutte contre une entité néfaste. L’intérêt pour les amateurs de Spawn est qu’on nous montre en parallèle les origines du personnage. Nous en apprenons donc plus sur elle, et nous avons même Spawn et Cog en guest !

Cet album par ces trois histoires permet donc d’étoffer l’univers de Spawn, en s’éloignant du personnage d’Al Simmons. Certains éléments introduits sont très intéressants, mais une bonne partie ne sera pas vraiment exploitée par la suite. Il n’en reste pas moins des histoires d’une grande noirceur, et particulièrement violentes, avec un rythme lent et qui s’appuie sur une ambiance forte. Les dessins de Dwayne Turner savent parfaitement souligner ce qui est raconté, et l’encrage de Danny Miki les rapproche de ceux de la série principale.