[Review VF] Spawn - La malédiction de Spawn volume 2

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du volume 2 de Spawn - La malédiction de Spawn, écrit par

Alan Mcelroy, Brian Haberlin et Alan Moore, et dessiné par Dwayne Turner, Bart Sears et Greg Capullo. Il est sorti le 6 novembre pour 29,95 euros. Il contient les titres US Curse of the Spawn #12 à 19 et Violator #1 à 3. La critique du volume 1 se trouve sur le site.

Deuxième opus de cette série horrifique issue de l'univers de Spawn créé par Todd McFarlane, dont chaque chapitre est dédié à un personnage, et restée inédite en album à ce jour. Cet ouvrage réédite la très demandée mini-série Violator.

La Malédiction de Spawn se concentre sur des personnages liés à la série principale Spawn, comme Jessica Priest, Sam et Twitch, l'Ange Abdiel envoyé pour espionner Malebolgia et tombé du ciel, Hatchet - un Spawn Zombie - et d'autres récits qui explorent diverses situations et personnages à travers toute la chronologie de Spawn.

Plus d’un an après, voici le deuxième tome de la Malédiction de Spawn. Comme la série fonctionne comme une anthologie, ce volume contient quatre histoires. La première se focalise sur Jessica Priest, un personnage que les lecteurs actuels de Spawn connaissent bien, puisqu’elle est notamment la leader de l’équipe Scorched en tant que Miss Spawn. L’histoire du personnage est un peu particulière, puisqu’elle est une création du film Spawn. En effet, dans le comics, Al Simmons est tué par Chapel, un personnage de Youngblood créé par Rob Liefeld. Pour des questions de droit, dans le film Spawn, Priest devient celle qui tue Simmons. Elle sera ensuite introduite dans le comics Spawn comme la tueuse de Simmons, et son histoire sera racontée dans la série La Malédiction de Spawn.

Jessica Priest bosse pour Jason Wynn, et est une tueuse sans pitié. Elle mène une double-vie, puisqu’en parallèle, elle est mère de famille exemplaire, avec un mari et deux enfants. Le ton de l’histoire est très violent et malsain. La relire aujourd’hui met à jour les incohérences qui existent parfois dans cet univers. Son portrait ne correspond pas au personnage de Miss Spawn. Il faut limite considérer que ce sont deux personnages différents. A part ça, la narration est dans la lignée du premier tome, très descriptif. Les blagues sont parfois un peu lourdingues, et on s’éloigne un peu de Spawn, puisque le seul vrai point commun, ce sont deux personnages.

La deuxième histoire est consacrée à Abdiel, un ange dont la mission est de tuer Al Simmons et Malebolgia. Elle ajoute une dimension cosmique à la série puisqu’elle est racontée par un barman dans l’espace. La subjectivité permet donc de donner un côté plutôt humoristique. On retrouve donc le ton un peu second degré que l’on avait au tout début de la série Spawn, tout en ayant certains éléments très violents. Vito Gravano est le personnage principal de la troisième histoire, qui conserve aussi ce ton léger. Le personnage que l’on a vu dans la série Spawn voit son gang se faire décimer. Le rapport avec Spawn est léger, mais la lecture sympa, même si assez clichée avec une fin un peu abrupte.

La quatrième et dernière histoire est consacrée à Violator. Il s’agit en fait d’une mini-série en 3 numéros écrite par Alan Moore et dessinée par Greg Capullo. Contrairement au reste de l’album et la série Curse of the Spawn, ce récit n’est pas inédit en librairie. Il a été publié dans l’album Spawn - Violator de Delcourt, avec le Spawn #10. Certes, celui-ci est désormais introuvable, mais si vous l’avez et que vous êtes intéressé par La Malédiction de Spawn, vous aurez un doublon, ce qui est dommage… Il faut cependant avouer que la remise à plat des Spawn par Delcourt est une bonne chose. Le Spawn - Violator était un peu du bricolage, maintenant le Spawn #10 est intégré à la série principale (lien), et la mini Violator a parfaitement sa place parmi les histoires spin-off de la Malédiction.

En tout cas, cette histoire de Violator est réussie. Elle est complètement déjantée, marrante et ultra-violente. Les frères du démon nous sont présentés, et on voit même les Youngblood et Spawn. C’est vraiment très fun à lire, et très bien mis en image par Capullo. Ce tome 2 de La Malédiction de Spawn assume donc totalement sa position de série dérivée qui va s’intéresser à des personnages secondaires de Spawn, mais aussi étoffer la mythologie de l’anti-héros. Il est dans la continuité du premier avec des passages très violents, et les dessins de Dwayne Turner sont réussis, malgré une colorisation un peu datée. Bref, une bonne lecture pour les fans de Spawn, en attendant le tome 3 qui devrait conclure la série.