Fantastic Four Vs Superman, James Gunn dit qu'il y a de la place pour les deux

Comme vous le savez déjà, nous allons avoir droit à un été un petit peu particulier puisque le très attendu Fantastic Four: First Steps de Marvel et le tout aussi attendu Superman de DC Comics vont sortir à deux semaines d'écart. De là, il est assez difficile de savoir comment les studios vont réagir. Vont-ils se la jouer comme certains fans (ou David Ayer) soit avec une petite gueguerre en mode "cette ville est trop petite pour nous deux" ou, à l'inverse, vont-ils jouer la carte de la compétition cordiale ?

James Gunn a fait son choix. Et nous ne pouvons que le remercier pour ce petit rappel de sa part. Voici ce qu'il a déclaré :

Ils sortent deux semaines après nous ; il y a de la place pour nous deux ! J'adore mes amis de Marvel. On peut trouver toutes les discussions qu'on veut en ligne. Je me concentrerais sur l'aspect positif des films plutôt que de me laisser entraîner dans des guerres de fans en ligne.

La voix de la raison, ce James Gunn.

On ne rappellera jamais assez. Déjà que les lecteurs de comics sont peu nombreux alors si en plus ils se font la guerre... Bref, contentez-vous de prendre votre pied.