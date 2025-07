Toutes les critiques MDCU de comics de juillet 2025

Suite de notre nouveau rendez-vous mensuel ! Le mois de juillet est un peu calme en critiques, car le mois a aussi moins de sorties. Cependant, les comics que vous trouverez dessous proposent des ambiances variées, de quoi bien s'occuper pendant les vacances. Toutes ces critiques servent de complément à la sélection de juillet.

Critique du tome 1 de Rook Exodus par Jeff

"Geoff Johns propose un titre différent et à l'inverse, Jason Fabok est fidèle à lui-même. Cela ne peut que faire des étincelles !"

4,5/5

Critique de The Final Night par Jeff

"Un morceau important de l'univers Green Lantern qui pointe ENFIN le bout de son nez chez Urban Comics."

4/5

Critique de Robin, the Boy Wonder par Jeff

"Juni Ba nous propose une lettre d'amour envers Robin, tout simplement."

4,5/5

Critique de Superman : The World par Jeff

"Des auteurs qui viennent de quatre coins du monde et autant de lieux différents à visiter pour Superman."

3/5

Critique de Jenny Sparks par Jeff

"Un titre qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais si vous appréciez King et les récits un peu plus posés, il est fait pour vous."

4/5

Critique de Rocketeer - La Cargaison maudite par Adrien

"Cet album de Rocketeer offre une lecture agréable, avec de magnifiques dessins, mais on aurait aimé pouvoir se mettre un peu plus sous la dent."

3,5/5

Critique du tome 1 de Free Agents par Adrien

"Ce premier tome sert de grosse introduction, et peine à mettre ses éléments en place. Le potentiel est là, et on espère qu'il sera mieux exploité dans la suite."

3,5/5