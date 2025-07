[VF] Sorties Comics d'août 2025

Panini Comics



Pas de note

Le règne de Norman Osborn est désormais terminé, et les Avengers se préparent à panser les plaies laissées par la guerre civile entre super-héros. Cependant, Luke Cage refuse de se soumettre à l'autorité de quiconque. Avec l'accord de Captain America et Iron Man, il forme sa propre équipe, composée de la Chose, Wolverine, Spider-Man, Miss Marvel... et bien d'autres ! Voici venu l'Âge des Héros ! Après les évènements de Civil War et Dark Reign, il était grand temps d'apporter un peu de lumière dans l'univers Marvel avec la nouvelle série New Avengers. Brian Michael Bendis reste à la barre, tandis que les meilleurs dessinateurs Marvel se succèdent pour nous offrir des aventures marquées par les crossovers Fear Itself et Avengers Vs X-Men !

Prix : 80€