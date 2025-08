[Sorties Comics] Mercredi 06 Aout

Panini Comics



Pas de note

Christos Gage, Ann Nocenti, Yildiray Cinar, Geraldo Borges…



Wolverine, Cable et Deadpool se réunissent pour une mission de sauvetage. Fatalis est déterminé à dominer le monde mais Tornade se met en travers de son chemin. Mystique et Nick Fury s’opposent lors d’un ultime face-à-face, Hellion et Wolverine s’affrontent pour l’avenir des mutants, tandis que Cable et Avery Ryder combattent main dans la main le virus techno-organique. De leur côté, les membres de X-Force parviendront-ils à survivre à un combat contre Colossus ? Enfin, alors qu’une horde intergalactique vient enlever Cyclope, Alpha Flight vole au secours des X-Men.

(Contient les épisodes US Wepaon X-Men (2025) 1, Storm (2024) 5, Mystique (2024) 5, Cable: Love and Chrome (2025) 3, NYX (2024) 8, X-Force (2024) 8 et X-Men (2024) 12, inédits)

Prix : 16€