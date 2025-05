Nouveaux costumes pour les mutants de X-Men: Hellfire Vigil

Marvel Comics a récemment dévoilé les designs de costumes pour le prochain one-shot X-Men: Hellfire Vigil, créés par les artistes Luciano Vecchio et Federica Mancin. Ces designs, révélés en amont de la sortie prévue en juillet, promettent de marquer les esprits des fans de l'univers X-Men. Les costumes s'inspirent de l'iconographie des personnages et de l'histoire riche des X-Men.

X-Men: Hellfire Vigil #1, annoncé en avril, est écrit par Jed Mackay, Gail Simone, Eve L. Ewing, Alex Paknadel, Collin Kelly, Jackson Lanzing, Geoffrey Thorne, Jason Loo, Murewa Ayodele et Stephanie Phillips, et dessiné par Javier Garrón, Netho Diaz, Sara Pichelli, Federica Mancin, Luciano Vecchio, Declan Shalvey, Roi Mercad et Marcus To. En voici le synopsis :

Il y a un an, lors du dernier Hellfire Gala, le rêve d'une nation mutante unifiée a été brisé par une attaque sournoise des forces anti-mutants. Pour marquer ce moment et proclamer fortement que la communauté mutante reste debout, il est temps pour les X-Men de tous horizons de se réunir en solidarité et en célébration.

