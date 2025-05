Pas de saison 2 pour The Penguin

Depuis quelques temps maintenant, les fans attendaient l'annonce d'une saison 2 pour The Penguin. Malheureusement, il s'agit d'un renouvellement qui n'aura pas lieu. En effet, HBO vient de soumettre la série aux Emmy Awards. Le rapport avec le non-renouvellement de la série ? Eh bien selon Deadline, HBO a présenté la série dans la catégorie des séries limitées (Outstanding Limited Series category). Si tel est le cas, cela entre tout bonnement en contradiction avec l'idée d'avoir une deuxième saison.

Toujours du côté des récompenses, HBO pousserait également pour pousser Colin Farrell en Oz Cobb dans la catégorie Meilleur acteur, Cristin Milioti en Sofia Falcone dans la catégorie Meilleure actrice et la créatrice Lauren LeFranc pour son écriture. Et encore, nous ne parlons là que des catégories principales. Par exemple, les acteurs secondaires et les réalisateurs vont également tenter leur chance. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous faire un compte rendu une fois la cérémonie passée.

Les récompenses vont donner du baume au coeur mais l'absence de saison 2 restera, à n'en pas douter, un coup dur pour les fans qui étaient nombreux à attendre les retours de Colin Farrell en Oz Cobb et de Cristin Milioti en Sofia Falcone.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur la série ci-dessous :