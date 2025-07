DC Comics annonce Joker / Harley: Malicious Intent, la suite de Criminal Sanity

C'est une bien bonne nouvelle que vient de nous annoncer DC Comics à travers les sollicitations du mois d'octobre. L'équipe créative composée de Kami Garcia, Mico Suayan et Jason Badower, qui avait signé l'excellent Joker/Harley : Criminal Sanity, va se réunir une fois encore afin d'en proposer une suite. Intitulée Joker/Harley : Malicious Intent, le premier numéro sortira le 8 octobre pour 6.99$.

Un an après avoir vaincu le Joker, Harley traque toujours les tueurs en série, mais pas dans la ville qu'elle protégeait. Elle a mis fin à ses liens avec le GCPD et le lieutenant Jim Gordon et collabore désormais avec des justiciers pour obtenir une justice bien différente. Mais lorsque les gros titres de Gotham, relatant une nouvelle série de scènes de crime macabres, laissent entendre que son ennemi juré s'échappe d'Arkham pour poursuivre sa série de meurtres, elle se sent obligée d'y retourner. Jonathan Crane, ancien camarade de classe et actuel directeur de l'asile d'Arkham, lui assure que le Joker est bien enfermé dans sa cellule… pourtant, les femmes de Gotham sont toujours traquées par un tueur qui utilise leurs cadavres pour créer des œuvres d'art. Refusant de retourner au commissariat et à ses règles, Harley s'allie à d'improbables conspirateurs, et ces femmes œuvrent pour sauver les habitants de Gotham City. Kami Garcia (auteur de la série Teen Titans), Mico Suayan (Knight Terrors: Action Comics) et Jason Badower (Wonder Woman '77), best-seller du New York Times, retournent dans la version sombre et terrifiante de Gotham qu'ils ont explorée dans Joker/Harley: Criminal Sanity, nominé au Bram Stoker Award, pour se plonger dans l'esprit tordu d'un tueur, de son disciple et des femmes qui les abattront ! LA SUITE DE JOKER/HARLEY: CRIMINAL SANITY EST ARRIVÉE !

Si Joker/Harley : Criminal Sanity vous intéresse, vous pouvez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion en cliquant ici.