James Gunn veut bien attendre d'avoir un script pour Wonder Woman mais pas trop quand même

Qu'est-ce que cela veut dire ? Quel est ce titre à rallonge ? Comment James Gunn peut-il être attendre mais pas trop quand même ? Ben c'est un peu ce qui se passe si on fait le point.

Il y a un peu moins de deux semaines, le co-président de DC Studios avait expliqué que la sortie des films dépendaient des scripts et qu'il préférait clairement attendre un an plutôt que d'y aller trop tôt. Mais ça, c'était avant. Entre-temps, il est revenu sur le script du film Wonder Woman et visiblement, il semble un petit peu plus pressé à présent.

Voici ce qu'il a déclaré :

J'ai toujours vu Wonder Woman comme étant une priorité. Mais on a commencé quelques trucs, et d'autres sont à deux doigts d'avoir le feu vert - comme une série télévisée que j'espère pouvoir valider dans les prochains jours. Maintenant, il y a un peu de temps qui est passé, et nous avons vraiment besoin de Wonder Woman, et nous avons vraiment besoin de Batman, parce qu'ils sont si importants pour nous. Alors, il s'agit plutôt de contacter tout le monde chez DC et de leur dire "nous devons trouver une solution". Nous avons de bons scénaristes pour Wonder Woman, et il faut juste s'assurer que cela fonctionne, et il ne faut pas qu'ils mettent deux ans à écrire un scénario.

En somme, il peut attendre un an mais pas deux.

Bien sûr, de nombreux films ont eu un scénario de qualité en moins d'un an. Mais on se souvient aussi de projets sur lesquels nous avons fini par arrêter de compter le nombre de scénaristes et de versions de scénario pour un même film.