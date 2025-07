Edi Gathegi s'exprime sur le possible spin-off Mister Terrific

Depuis quelques temps maintenant, il y a des rumeurs concernant un spin-off autour de Mister Terrific. Et si la rumeur en tant que telle n'est pas forcément des plus intéressantes à relayer, l'avis de l'acteur Edi Gathegi sur la question l'est déjà plus.

Il y a peu, The Wrap lui a demandé ce que cela fait d'avoir un rôle qui s'annonce important au sein du nouveau DCU ce à quoi il a répondu "je suis sur un petit nuage. Sur un petit nuage 24/24".

Ensuite, c'est sur les rumeurs de spin-off que l'acteur a pris la parole :

J'aimerais beaucoup enfiler ses bottes une nouvelle fois. Je suis tombé amoureux de ce personnage. S'ils estiment que la meilleure façon de continuer à raconter cette histoire est avec Mister Terrific, alors je leur en serai reconnaissant. Dans le cas contraire, je sais que c'est pour le bien de l'histoire. Le film Superman n'a pas exploré l'histoire du personnage, mais sur le papier, il est inspiré à faire le bien après la perte de sa femme et de son enfant à naître. Bien que cela ne soit pas mentionné à l'écran, aux yeux de Gathegi, cette blessure alimente son génie. Il ne se définit pas par sa perte, mais il ne l'ignore pas non plus. C'est pourquoi il est si inflexible sur l'utilisation éthique de l'IA et sur l'éthique en général. Il a un code qui rivalise avec celui de Superman.

Enfin, l'acteur s'est également exprimé quant à l'impact de son personnage sur le public :

C'est l'occasion de créer de nouvelles normes pour les enfants – les enfants noirs, mais aussi tous les enfants – à qui l'on dit qu'ils sont trop intelligents, trop ringards ou trop réservés. Mister Terrific les inspire à se sentir eux-mêmes. C'est leur intelligence qui est puissante [...]. Pas besoin d'être un dieu pour avoir un impact.

Et vous, aimeriez-vous avoir un spin-off autour du personnage ?

