Kevin Feige explique les performances décevantes de Captain America et Thunderbolts

Comme vous le savez sans doute, les deux derniers films de la team Disney / Marvel, Captain America: Brave New World et Tunderbolts*, sont considérés comme étant des déceptions au box-office. La seule différence étant que pour Captain America, les résultats ne font que suivre la réception critique tandis que Thunderbolts* méritait sans doute mieux.

De nombreuses raisons ont été avancées au fil du temps concernant ces deux films. Par contre, nous ignorions le point de vue du grand chef jusque-là. Qu'en pense Kevin Feige ? Est-ce qu'il perçoit les choses de la même façon ?

Pour Captain America: Brave New World, il n'y a pas à tergiverser. Selon lui, le film n'a pas marché parce qu'il s'agissait du premier sans Chris Evans. Pour Thunderbolts*, voici son analyse :

Cependant, le président est tout de même revenu sur la tendance actuelle de Marvel qui semble privilégier la quantité à la qualité (CBM parle de 50 heures de contenu entre Iron Man et Avengers: Endgame donc en onze ans contre 127 heures depuis le début de la Saga du Multiverse donc en six ans). Il ne nie pas le fait qu'il y ait beaucoup de productions Marvel. Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet :

C'est trop. C'était une grosse pression de la part de l'entreprise, et il n'en faut pas beaucoup pour nous pousser à dire : "On nous demande Miss Marvel depuis des années, et maintenant on peut le faire ? On le fait ! Oscar Isaac veut être Moon Knight ? On le fait ! " [...]. Pour la première fois, la quantité a pris le pas sur la qualité. On a passé 12 ans à travailler sur la saga Infinity en se disant que ça n'arriverait jamais. On a toujours eu plus de personnages qu'on ne pouvait en créer, car on n'allait pas faire un film par mois . Et soudain, on a l'obligation d'en faire plus. Et on s'est dit : "Eh bien, on en a plus".