Kevin Feige s'exprime sur le fait de n'avoir jamais donné de feu vert à Blade

S'il y a bien un projet qui à tendance à faire sourire, c'est bien Blade. Et pour cause, le projet n'a jamais quitté le stade... de projet, justement. A deux jours près, cela fait six ans jour pour jour que Kevin Feige a annoncé à la San Diego Comic Con qu'un film Blade était en développement avec Mahershala Ali dans le rôle titre. Suite à cela... rien. Mia Goth a fini par rejoindre le casting mais on a surtout retenu quelques réalisateurs qui ont pris le poste avant de changer d'avis et un nombre assez FOU de scénaristes qui sont venus, qui ont vu, et qui sont repartis.

Dernièrement, Kevin Feige a décidé de s'exprimer sur cette... "vaste blague". Voici ce qu'il a déclaré :

On ne voulait pas juste foutre une tenue en cuir à Ali et le voir tuer des vampires. Il fallait que cela soit unique et c'est tombé pile au moment durant lequel on a commencé à se replier sur nous-mêmes et à dire "n'acceptez que si c'est génial de chez génial" et à ce moment-là, ce n'était pas génial de chez génial. Et nous n'avions pas l'impression, comme c'est souvent le cas, qu'il était possible de commencer avec un bon scénario et de le transformer en un excellent scénario tout au long de la production. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir le faire sur "Blade" et on ne voulait pas infliger ça à Mahershala et on ne voulait pas s'infliger ça.