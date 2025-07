Kevin Feige parle de l'avenir de Ryan Reynolds en Deadpool

C'est une situation assez inédite pour Deadpool au cinéma. Jusque-là, il s'agissait surtout d'un univers tenu par Ryan Reynolds. Pourquoi ? Parce que bien qu'il ne possède aucun droit sur le personnage, c'est clairement lui qui s'est battu pour qu'il y ait un film. Il a porté le projet à bout de bras avant de rempiler pour deux autres films. Aujourd'hui, lorsque l'on vient sur le sujet d'une suite avec l'acteur, ce dernier reste assez vague.

A l'inverse, pendant très longtemps, Kevin Feige ne s'exprimait pas sur le personnage et pour cause : Marvel n'en avait pas les droits. Mais à présent que les droits ont été récupérés, le président de Marvel Studios peut se projeter et donner son avis. Et visiblement, de son côté, il compte bien aller de l'avant avec l'acteur. Voici ce qu'il a déclaré lorsqu'on lui a demandé s'il allait y avoir un futur pour Ryan Reynolds en Deadpool et Hugh Jackman en Wolverine :

Il y a clairement eu des discussions. On en discute beaucoup avec Ryan. Alors la réponse est oui.

Et concernant Hugh Jackman, il a répondu sur le ton de la plaisanterie :

Il tiendra le rôle jusqu'à ses 90 ans, mec.

Pour rappel, aux dernières nouvelles, Reynolds est à l'écriture d'une sorte de film X-Men sans que cela soit un film X-Men pour autant. Peut-être X-Force, peut-être Deadpool 4. Difficile à dire.