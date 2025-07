La nouvelle nous vient de THR. Naomi Ackie est actuellement en discussion afin de rejoindre l'un des prochains films de la team Warner Bros / DC Comics : Clayface. Le rôle en question n'a pas été dévoilé mais il s'agirait du rôle féminin principal. Si tel est le cas, il est possible qu'elle soit le love interest de Matt Hagen.

Pour rappel, nous avons pu voir l'actrice dans Blink Twice, Star Wars: The rise of Skywalker ou encore Mickey 17.