Superman : James Gunn explique le déséquilibre entre les recettes aux Etats-Unis et le reste du monde

C'est lors d'une interview avec Rolling Stone que le co-président de DC Studios, James Gunn, a été amené à parler de son film, le premier du nouveau DCU, Superman. Plus particulièrement, il est revenu sur la différence de recettes du film aux Etats-Unis et à l'international qui est, soyons honnête, une évidence.

Voici ce qu'il a déclaré :

Il est évident que nous fonctionnons mieux chez nous qu'à l'international, mais le film décolle aussi à l'international et fait de bons chiffres le week-end, un peu comme nous. Alors bien évidemment, le bouche-à-oreille est très positif ici et partout ailleurs. Et c'était la chose que nous devions faire le plus. Et en même temps, il y a certains pays où ça fonctionne vraiment bien. Le Brésil et le Royaume-Uni. Superman n'est pas si connu à certains endroits. Ce n'est pas un super-héros bien connu comme Batman dans certains endroits. Cela a un impact. Un autre impact résulte du fait qu'il y ait un certain niveau de sentiment anti-américain dans le monde en ce moment. Cela n'aide pas vraiment. Je pense donc qu'il faut juste attendre que cela se développe. Mais une fois encore, pour nous, c'est un succès total. Le fait que le film sorte et soit quelque chose qui a été adopté par des gens partout - c'est juste la graine de l'arbre que Peter et moi avons arrosé pendant les trois dernières années. Donc, pouvoir commencer aussi positivement a été incroyablement bouleversant.

Au final, James Gunn avance donc trois points :

Superman n'est pas connu de tout le monde

Il faut attendre que le film se développe

Il y a un sentiment anti-américain

Qu'en est-il dans la réalité ? Concernant le fait que Superman ne soit pas connu de tout le monde, c'est assez difficilement défendable. Bien sûr, quelques rares personnes ne le connaissent pas mais pas sûr qu'il s'agisse là de la raison de la différence entre les recettes. De plus, il n'y a pas besoin d'avoir un personnage connu à traiter pour en faire un succès dans le monde. Cela peut s'avérer plus facile (ou plus casse-gueule d'ailleurs), tout au plus. Après, s'il parle du fait de connaître Superman mais sans vraiment connaître Superman (connaître le nom mais n'avoir jamais ouvert un livre à ce sujet), cela fait partie du jeu dès lors que l'on fait une adaptation. Ici, c'est plus au réalisateur de donner envie à ceux qui pourraient ne pas connaître l'univers adapté.

Concernant le fait qu'il faille attendre, ce n'est pas sûr non plus. A la fin de son premier week-end d'exploitation, les recettes de Superman étaient dominées à hauteur de 56.22% par le marché américain. Aujourd'hui, il l'est à hauteur de 58.4%. Bien sûr, Gunn peut voir quelque chose que nous ne voyons pas mais lorsque l'on étudie les chiffres déjà parus, cela ne prend pas la direction indiquée par le réalisateur.

Par contre, concernant le fait qu'il y ait un sentiment anti-américain, c'est tout-à-fait possible. Aujourd'hui, à tort ou à raison, les américains sont souvent vus comme horriblement nationalistes (on en a eu un exemple il y a encore quelques jours avec Dean Cain mais bien sûr, Dean Cain ne représente pas l'Amérique). Or, il n'est pas rare que Superman soit perçu comme étant un symbole de l'Amérique (rien de bien surprenant là-dedans lorsque l'on étudie le traitement du personnage ou même de la Justice League depuis 1938). Le fait est que... tout ceci évolue. Parfois, le nationalisme du personnage avance, parfois, il recule. Dans le cas du film de Gunn, ce dernier le décrit comme étant "un film sur la gentillesse" avant toute chose. Une valeur qui devrait parler à l'ensemble de la planète donc. Mais là où Gunn soulève un point, c'est que ce n'est pas parce que Gunn a mis une valeur qui parle à toute la planète que toute la planète l'a forcément entendu lors des campagnes promotionnelles.

Nous terminerons cette analyse par rappeler que Superman (1978) de Richard Donner et Man of Steel ont rapporté plus d'argent à l'international que sur le sol américain à la fin de la période d'exploitation. Ce n'est donc pas impossible. Tout dépend du film mais aussi, comme le stipule Gunn, du contexte.