Superman : James Gunn révèle qu'une scène a été coupée car jugée trop sombre

C'est toujours lors de l'interview réalisée à travers le podcast Happy Sad Confused que James Gunn a révélé la chose. Visiblement, une scène n'a pas survécu à la heat vision du réalisateur. La raison ? Sombre. Brutale. Sanglante.

Il s'agit de la scène durant laquelle Lex Luthor exécute un civil du nom de Malik Ali de sang froid. A l'origine, cette scène devait être bien différente mais le problème, c'est qu'elle n'entrait pas du tout dans le cadre d'un film PG-13.

Voici ce qu'il a déclaré :

Un jour, j'ai regardé le film et je me suis dit un truc du genre "c'est bien trop dark". "Lex tire dans la tête du gars, cela a toujours été fait dans ce plan extrêmement large, donc ce n’est pas trop graphique. Mais le gars est tombé par terre, et le sang coule sur la plate-forme, et Lex baisse les yeux et voit que le sang est sur le point de se mettre sur ses chaussures. Ghurkos s'exclame alors : "Quoi ? Non ! Et Nic le regarde, et son débit est génial, parce qu’il le regarde droit dans les yeux et [dit] : 'Non ?' Et puis Ghurkos, penaud, tristement, avance péniblement et s’allonge sur le dos.