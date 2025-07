Brandon Routh (Superman Returns) a pleuré trois fois devant le Superman de James Gunn

Le Superman Returns de Bryan Singer, c'était il y a presque 20 ans. A l'époque, le film avait été apprécié des critiques mais un peu moins des lecteurs de comics. Mais succès mitigé ou non, jouer Superman, c'est forcément entrer dans la légende. Il y a peu, le Superman de Superman Returns, Brandon Routh, a fait quelques déclarations dans le cadre de la promotion de son prochain film d'horreur. Il en a profité pour glisser un mot sur le Superman de James Gunn. Il n'y a pas à dire, cela n'a rien à voir avec la déclaration de Dean Cain.

Voici ce que Routh a déclaré sur le sujet :

C'était très fun. Je l'ai vraiment apprécié. Je trouve que David est fantastique. J'ai pleuré pas moins de trois fois. Je vois cela d'une manière différente. Je l'aborde d'une perspective différente. J'ai vraiment été captivé en voyant Superman gérer ces moments délicats lors de sa première conversation avec Lois et Clark dans l'appartement. Et puis, tout ce truc autour de la famille, ça m'a vraimant marqué. C'est un gros film. Il y a beaucoup de choses dans ce film. Il faut absolument que je le revoie. Je suis vraiment enthousiaste quant au potentiel de l'univers DC. Un lancement réussi est une bonne chose pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce que DC a à offrir. Ils ont beaucoup de personnages intéressants à explorer.