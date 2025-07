[SDCC] Un premier crossover aura lieu dans Absolute Wonder Woman #15

C'est lors du all-in panel de DC Comics que l'éditeur a teasé la chose. Un premier crossover va avoir lieu avec Absolute Wonder Woman #15. Qui est l'heureux élu ? Eh bien c'est Absolute Batman qui va squatter le titre Absolute Wonder Woman. Par contre, pas plus d'informations pour le moment. Autrement dit, il est possible qu'il ne s'agisse là que d'une simple apparition ou que cela soit le point de départ pour d'autre croisements de super-héros.

Pour aller plus loin :