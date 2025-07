James Gunn confirme que Luca Guadagnino n'est plus lié au projet Sgt Rock

Oui, le film Sgt Rock est mis de côté. Mais mis de côté, cela veut dire ce que cela veut dire... il est toujours sur les rails. C'est juste qu'il n'est plus une priorité au sein des Studios DC. Autrement dit, toutes les personnes engagées sur le projet restaient engagées sur le projet (une pensée pour notre bon vieux Mahershala Ali qui attend son film Blade depuis six ans). Tout du moins jusqu'à la fin de la semaine dernière.

En effet, James Gunn a pris la parole dernièrement à ce sujet. Et s'il est toujours "super excité" par le projet, ce dernier n'a désormais plus de réalisateur. Par contre, il n'y a aucune déclaration à ajouter à cet article. Gunn s'est contenté de répondre "non" lorsqu'on lui a demandé si Luca Guadagnino était toujours à la réalisation.

On notera néanmoins que des bruits de couloirs mentionnent l'inexpérience de Guadagnino sur les films à gros budgets ainsi que le temps imprévisible du Royaume-Uni.

Pour l'anecdote, on notera également qu'il en a profité pour signaler que le script de Swamp Thing n'avait pas encore avancé.