[Review VF] Dark Knights of Steel : Allwinter

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Dark Knights of Steel : Allwinter, écrit par Jay Kristoff et dessiné par Tirso. Il contient également Dark Knight of Steel : Heir to the sea, écrit par Tom Taylor et dessiné par Ricardo Federici. Il est sorti le 18 avril pour 22 euros. Il contient les titres US Dark Knights of Steel : Allwinter #1-6.

La neige tombe en abondance, le sang coule noir, et la couleur elle-même n'est plus qu'un lointain souvenir. Le légendaire assassin Deathstroke écume une terre gelée, tuant pour l'argent au sein d'une nation de jarls en guerre perpétuelle. Mais lorsque ce guerrier impitoyable doit escorter un jeune enfant aux mystérieux pouvoirs, choisira-t-il de prendre les armes pour mettre fin à la malédiction glaciale qui sévit sur ses terres, ou se laissera-t-il consumer par les erreurs de son passé ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de parler de Dark Knights of Steel au sens large. Il s'agit en réalité d'un univers mis en place par Tom Taylor qui a débuté en septembre 2023 (tout du moins pour la France). Après Injustice, DCeased et quelques autres, ce dernier est revenu avec les personnages de DC mais mis en scène dans un univers différent (yes, encore). Cette fois, pas d'univers dystopique ou apocalyptique mais un univers médial fantastique. Par contre, se voulant dans la lignée de Game of Thrones, le récit proposait un univers relativement sombre. Ici, nous avons donc droit à un nouveau titre se passant dans l'univers de Taylor mais tournant autour de Deathstroke .

Est-ce tout ce pour quoi Deathstroke vit désormais ? Le tintement des pièces ?

Allwinter est dans la lignée des autres titres Dark Knights of Steel . A ce titre, il ne devrait poser aucun problème à ceux qui avaient apprécié les deux premiers tomes sortis auparavant (l'inverse fonctionne aussi, bien sûr). Par contre, le titre a beau faire partie de l'univers Dark Knights of Steel , on remarquera que le récit Allwinter reste parfaitement accessible. Il est donc tout-à-fait possible de commencer la lecture par ce tome. Cela serait dommage mais, dans les faits, c'est possbile.

Ce nouveau tome reprend donc les éléments du monde de Tom Taylor. On reprend les personnages de DC Comics, les armes blanches, les boucliers et on y ajoute une bonne petite dose de violence. Néanmoins, ici on ne se contente pas d'une redite. L'idée est bien d'aller plus loin et d'étendre le monde DKofS. Et qui de mieux pour ce faire que Deathstroke ? C'est typiquement le profil qui correspond parfaitement à cet univers et clairement, il ne déçoit pas ! La revisite du personnage est bien écrite et on suit avec un intérêt continu les péripéties de ce dernier et les personnages qui gravitent autour de lui. Ajoutez à cela un bon petit rythme, de bons retournements de situation et des dialogues qui nous font plonger dans l'univers médiéval pour ne plus en ressortir et vous avez un ouvrage solide.

Je suis porte-lame, pas porte-plume. Mais je sais me faire comprendre.

Pour ce qui est de la partie graphique, on est clairement dans le haut du panier. Dessins, découpage, mise en scène, visages, décors, tout est assez incroyable en ce qui concerne le titre principal. Néanmoins, la force du dessin réside également dans l'utilisation du noir, du blanc et des nuances infinies de gris. Il s'agit d'une excellente idée qui renforce l'idée de froid tout en ajoutant du caractère aux numéros. Finalement, les couleurs ne sont utilisées que lorsqu'un personnage bien particulier est mis en avant ce qui est, ici aussi, une excellente idée en soi.

Concernant les dessins de Dark Knight of Steel : Heir to the sea, on est également face à de très belles planches. L'approche est très différente que celle utilisée sur Allwinter mais cela n'enlève rien aux qualités de la partie graphique.